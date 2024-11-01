Strikes reported in Beirut following IDF evacuation warning

Lebanese media reported there were two airstrikes in the southern suburbs of Beirut during the early hours of Friday morning, shortly after IDF Arabic spokesperson Col. Avichay Adraee issued an evacuation warning on X/Twitter.

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: الغبيري حارة حريك⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب… pic.twitter.com/TuWhPQFw4b