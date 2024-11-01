Jerusalem Post
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Strikes reported in Beirut following IDF evacuation warning

By JERUSALEM POST STAFF

Lebanese media reported there were two airstrikes in the southern suburbs of Beirut during the early hours of Friday morning, shortly after IDF Arabic spokesperson Col. Avichay Adraee issued an evacuation warning on X/Twitter.

Judge orders Arizona to release names of voters affected by glitch
By REUTERS
11/01/2024 03:07 AM
US: Israel's waiver for Palestinian banks cooperation was 'short term'
By REUTERS
11/01/2024 02:24 AM
Pentagon chief discusses de-escalation with Israeli counterpart
By REUTERS
11/01/2024 01:17 AM
Explosions heard in Israel's Eilat, two drones shot down over Red Sea
By JERUSALEM POST STAFF
11/01/2024 12:48 AM
Khamenei ordered Iranian Security Council to prepare to strike Israel
By JERUSALEM POST STAFF
10/31/2024 10:10 PM
IDF issues evacuation warnings to residents of Nabatiya, Lebanon
By JERUSALEM POST STAFF
10/31/2024 09:49 PM
Iraqi parliament elects Sunni lawmaker al-Mashhadani as speaker
By REUTERS
10/31/2024 09:11 PM
Progress made on implementation of UNSC 1701 in Lebanon, Blinken says
By REUTERS
10/31/2024 08:33 PM
Egypt denies receiving vessel carrying military supplies for Israel
By REUTERS
10/31/2024 07:34 PM
US special envoy Amos Hochstein will not travel to Beirut
By JERUSALEM POST STAFF
10/31/2024 07:34 PM
IDF did not destroy UNRWA offices in Nur Shams, military says
By JERUSALEM POST STAFF
10/31/2024 07:23 PM
EU leader warns of 'consequences' of Israel's UNRWA ban for trade deal
By REUTERS
10/31/2024 07:22 PM
US says 8,000 North Korean troops in Russia's Kursk
By REUTERS
10/31/2024 06:13 PM
Netanyahu: Top goal is preventing nuclear weapons from Iran
By JERUSALEM POST STAFF
10/31/2024 05:31 PM
UN chief Antonio Guterres condemns North Korea's missile launch
By REUTERS
10/31/2024 05:11 PM