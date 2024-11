Israel has allegedly conducted airstrikes in the area of Beirut's southern suburbs during the late hours of Wednesday night, according to the Hezbollah-run channel Al-Manar.

לאחר קריאת דובר צה"ל בערבית לתושבים בדאחייה להתפנות: דיווחים בלבנון על תקיפה בביירות@OmerShahar123 @ItayBlumental pic.twitter.com/oH4ORlvAUB — כאן חדשות (@kann_news) November 6, 2024