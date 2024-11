A soldier in the Lebanese military was killed due to wounds sustained in an alleged Israeli attack on an army vehicle in southern Lebanon, the Lebanese Armed Forces stated in a post to X/Twitter on Wednesday morning.

استشهد أحد العسكريَّين متأثرًا بجراحه التي أصيب بها نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي آلية للجيش على طريق برج الملوك- القليعة في الجنوب.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/cv4YBVS0Ua — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) November 20, 2024