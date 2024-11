Following sirens sounding in northern Israel on Wednesday morning, a rocket launched from Lebanon reportedly crashed into a residential building in Kiryat Shmona, Army Radio reported.

רקטה ששוגרה לקריית שמונה פגעה בבניין מגורים - אין נפגעים בגוף@_Gitsis_ pic.twitter.com/9OcYjglqly — גלצ (@GLZRadio) November 20, 2024

Police are conducting searches in the area, and no injuries have been reported, the Israel Police stated.

This is a developing story.