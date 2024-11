Police arrested an Arab-Israeli woman who was en route to smuggle weapons to the West Bank for terror purposes, KAN News reported on Tuesday.

בפעם השנייה בתוך שלושה ימים: ערבייה ישראלית נעצרה בדרכה להבריח תחמושת ברכבה לגורמי טרור ביו"ש(אורלי אלקלעי) pic.twitter.com/ukgyo78rHg — כאן חדשות (@kann_news) November 26, 2024