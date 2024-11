The IDF launched an interceptor after it identified a suspicious aerial target in Lebanon, the military reported on Thursday.

Shortly after the interceptor was launched toward the suspicious target, the IDF said that it was determined to be a false identification.

מיירט שוגר לעבר מטרה אווירית חשודה בגבול לבנון; גורם ביטחוני: מדובר בציפור או כלי צה"לי, לא כטב"ם של חזבאללה@Doron_Kadosh pic.twitter.com/U5sdKw2PFQ — גלצ (@GLZRadio) November 28, 2024

The incident has concluded, the IDF added.