Hayat Tahrir al-Sham and other Syrian rebel factions have offered the SDF-Kurdish and pro-Regime troops to leave Aleppo "safely," according to Al-Hadath.

"هيئة تحرير الشام" وفصائل تعرض على قوات قسد مغادرة مدينة حلب "بشكل آمن" #الحدث_عاجل — الحدث عاجل (@Alhadath_Brk) December 1, 2024