Likud MK and chairman of the Foreign Affairs and Defense Committee Yuli Edelstein pushed a protester near his home in Herzliya on Saturday, Israeli media reported.

יולי אדלשטיין התעורר עצבני הבוקר ודחף אזרחית עם דגל בדרך באגרסיביות pic.twitter.com/wg5IhQoibZ — לירי בורק שביט (@lirishavit) December 7, 2024

The protester reportedly held an Israeli flag and was among others who gathered to protest at his home and call for a deal to release the hostages in Gaza.