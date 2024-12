Sheikh Mufak Tarif, the spiritual leader of the Druze community, met with Prime Minister Benjamin Netanyahu on Wednesday to discuss the impact of the situation in Syria on the Druze community, Ynet reported.

ברית אחים! pic.twitter.com/GhbQxu6kpc — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) December 12, 2024

Netanyahu reportedly stressed Israel's commitment to its Druze population.