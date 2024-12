A large fire broke out on Friday in an open area in the Arab local council Ilut in the Lower Galilee, Army Radio reported.

שריפה נרחבת פרצה בשטח פתוח בעילוט שבגליל התחתון, 11 צוותי כיבוי והצלה פועלים לכיבוי השריפה שמאיימת על מבנים סמוכים@Yael_Hadad97 (צילום: כב"ה צפון) pic.twitter.com/U590Mv5aGt — גלצ (@GLZRadio) December 13, 2024

Eleven fire and rescue teams are working to extinguish the fire, which is threatening nearby buildings.