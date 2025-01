Adraee posts video of Hamas rocket launcher in Gazan cemetery

The IDF Arabic spokesperson, Avichai Adraee, posted a video seemingly depicting a Hamas rocket launcher inside a grave in a cemetery in Gaza on Tuesday.

#خاص منصة صاروخية لحماس داخل قبر في مقبرة في غزة. انظروا إلى سخافة هؤلاء الدواعش من حماس وقيمهم المتدنية وهم يدخلون منصة صاروخية معبئة بالقذائف إلى قبر مفتوح ويوثقون أنفسهم وهم يضحكون مع بعضهم.{"فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ"}حماس لا ترحم حتى على الأموات. الإسلام من دواعش حماس براء.… pic.twitter.com/kzPUrUoFmH — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 14, 2025

"Look at the absurdity of these Hamas ISIS members and their low morals ​​as they bring a rocket launcher loaded with shells into an open grave and video themselves while laughing with each other," he wrote.