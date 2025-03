Massad Boulos, a Lebanese-born American businessman and an advisor to US President Donald Trump, called the West Bank "Samaria" in a meeting with Samaria Regional Council head Yossi Dagan, Israel's public broadcaster KAN reported on Monday.

בלבנון זעמו על מסעד בולוס, יועץ קרוב של טראמפ לענייני ערבים ומזרח תיכון, שנפגש עם ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן - והשתמש במונח "שומרון" במקום "הגדה המערבית"@itamargalit @OmerShahar123 pic.twitter.com/KPh9HfsfxE — כאן חדשות (@kann_news) March 9, 2025