The IDF's 74th Battalion of the 188th Brigade held a Passover Seder while operating in Syria on Saturday night, video documentation from Israel's public broadcaster KAN shows.

פסח מעבר לקו: גדוד 74 של חטיבה 188 עורך את ליל הסדר בסוריה@ItayBlumental צילום: עמותת ברק 188 pic.twitter.com/jSerSMOOrc — כאן חדשות (@kann_news) April 12, 2025