IDF orders immediate evacuation of Nuseirat neighborhoods due to impending attack

IDF Arabic Spokesperson Avichay Adraee announced on X on Saturday night that six neighborhoods in the Nuseirat region of the Gaza Strip needed to evacuate immediately due to an impending attack.

#عاجل ‼️ إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في منطقة النصيرات وفي الأحياء: الايمان، التقوى، البساتين، الزهراء، البوادي، النزهةهذا انذار مسبق وأخير قبل الهجوم!⭕️سنهاجم بقوة شديدة كل منطقة يتم إطلاق قذائف صاروخية منها. ⭕️تتحمل المنظمات الارهابية وفي مقدمتها حماس المسؤولية… pic.twitter.com/dOjCRllrGG