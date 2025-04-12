Jerusalem Post
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IDF orders immediate evacuation of Nuseirat neighborhoods due to impending attack

By JERUSALEM POST STAFF

IDF Arabic Spokesperson Avichay Adraee announced on X on Saturday night that six neighborhoods in the Nuseirat region of the Gaza Strip needed to evacuate immediately due to an impending attack.

Hamas negotiating delegation depart for Cairo
By AMIR BOHBOT , LIRAN AHARONI
04/12/2025 11:25 PM
IDF battalion holds Passover Seder inside Syrian territory
By JERUSALEM POST STAFF
04/12/2025 10:46 PM
Clashes reported between IDF, Palestinians near Kalkilya in West Bank
By AMIR BOHBOT
04/12/2025 10:23 PM
Rocket intercepted by IAF after sirens sounded near the Gaza Strip
By JERUSALEM POST STAFF
04/12/2025 09:16 PM
Second round of Iran-US talks likely next Saturday, Iranian FM says
By REUTERS
04/12/2025 06:44 PM
Israel Fire and Rescue extinguish fire near Church of the Holy Sepulchre
By ALON HACHMON
04/12/2025 06:10 PM
Russia's Sergey Lavrov, Turkey's Hakan Fidan talk Middle East, Black Sea
By REUTERS
04/12/2025 03:39 PM
Katz to Gaza residents: 'IDF to expand across most of Gaza'
By JERUSALEM POST STAFF
04/12/2025 01:55 PM
Russia: Ukraine attacked energy infrastructure 5 times in 24 hours
By REUTERS
04/12/2025 01:17 PM
Flood warnings issued for Dead Sea, Jordan River areas on Sunday, Monday
By YOAV ITIEL
04/12/2025 12:56 PM
Russia launches scores of drones on Ukraine, four people injured
By REUTERS
04/12/2025 09:23 AM
Khalil al-Hayya led Hamas delegation to arrive in Cairo today
By JERUSALEM POST STAFF
04/12/2025 08:57 AM
Israel investigates brother of Bat Yam bus bomber terrorist
By JERUSALEM POST STAFF
04/12/2025 08:08 AM
Trump says physical exam went well
By REUTERS
04/12/2025 03:15 AM
Trump says bond market had 'a little moment' that he solved quickly
By REUTERS
04/12/2025 03:13 AM