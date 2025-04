IDF issues final warning to evacuate Khan Yunis neighborhoods before impending attack

IDF Arabic Spokesperson Avichay Adraee announced on X on Sunday that the IDF has ordered the evacuation of nine neighborhoods in Khan Yunis due to an impending attack on the area.

#عاجل ‼️ إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في مناطق خان يونس وفي الأحياء: قيزان النجار، قيزان ابو رشوان، السلام، المنارة، القرين، معن، البطن السمين، جورت اللوت، الفخاري وأحياء بني سهيلا الجنوبيةهذا انذار مسبق وأخير قبل الهجوم!⭕️سنهاجم بقوة شديدة كل منطقة يتم إطلاق قذائف… pic.twitter.com/ycLm7H8svE — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 13, 2025