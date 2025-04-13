Jerusalem Post
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IDF issues final warning to evacuate Khan Yunis neighborhoods before impending attack

By JERUSALEM POST STAFF

IDF Arabic Spokesperson Avichay Adraee announced on X on Sunday that the IDF has ordered the evacuation of nine neighborhoods in Khan Yunis due to an impending attack on the area.



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