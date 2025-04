Smotrich tells Netanyahu he won't participate in security assessments if Shin Bet chief is present 

Finance Minister Bezalel Smotrich told Prime Minister Benjamin Netanyahu he would not participate in security meetings were Shin Bet (Israel Security Agency) Chief Ronen Bar to take part in them, the minister wrote on X/Twitter on Tuesday.

*הודעה מטעם לשכת חבר הקבינט המדיני בטחוני שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳:*שר האוצר הודיע לראש הממשלה כי לא ישתתף בדיון הבטחוני החשוב שנקבע להיום במידה ורונן בר יוזמן על ידו להשתתף בדיון. השר סמוטריץ לא ישתתף בדיונים בהם משתתף רונן בר. מטעם השר סמוטריץ׳ נמסר:רונן בר הוא ראש שב"כ… — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) April 15, 2025