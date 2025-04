A group of approximately 10 Israelis attacked a Palestinian man near the Palestinian village of Beta during an IDF-organized trip to Tel Aroma, Army Radio reported on Friday, with footage of the incident.

כ-10 ישראלים תקפו פלסטיני סמוך לכפר הפלסטיני ביתא - בזמן טיול שארגן צה''ל בתל ארומה@Doron_Kadosh pic.twitter.com/lqO1AWB5yb — גלצ (@GLZRadio) April 18, 2025

The IDF has not yet commented on the incident.

This is a developing story.