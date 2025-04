Red Alert rocket sirens were sounded in Sderot on Tuesday night.

בהמשך להתרעה שהופעלה בשעה 23:42 במרחב שדרות, מדובר בזיהוי שווא — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 22, 2025

The IDF later confirmed this was triggered by a false alarm.