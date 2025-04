'My heart is with you': Netanyahu sends message to bereaved families

Prime Minister Benjamin Netanyahu posted a message on social media Tuesday night addressing Israel's bereaved families in honor of Remembrance Day.

אחיי ואחיותיי,משפחות הנופלים היקרות,עם בוא יום הזיכרון – ליבי ומחשבותיי אתכם בהוקרה שאין גדולה ממנה. אני יודע את גודל יגונכם – את ייסורי האובדן, הצער, הגעגוע. אינספור דמעות-כאב על גדיעת הקשר בין אהוב לאוהב.אבל עם בוא יום הזיכרון, אני גם זוכר מה השאירו לנו הנופלים. כולם שאפו… pic.twitter.com/OwZp1hOr0r — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 29, 2025

"I am aware of the depth of your grief... but I also remember what the fallen left us. They all aspired to make this world a better place."