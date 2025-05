Another fire broke out at a Revolutionary Guards' ammunition warehouse in Kazerun, southern Iran, Israeli media reported on Monday.

דיווח באיראן: שריפה פרצה במחסן תחמושת של משמרות המהפכה@ishayb2003 pic.twitter.com/cjuSSFNSlW — כאן חדשות (@kann_news) May 5, 2025

This is a developing story.