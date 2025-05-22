Jerusalem Post
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IDF orders evacuation near Hezbollah target in southern Lebanon

By JERUSALEM POST STAFF
Updated: MAY 22, 2025 20:04

IDF Spokesperson in Arabic, Avichay Adraee, ordered the evacuation of civilians from a building near Hezbollah targets in the village of Toul in southern Lebanon on Thursday.

After the evacuation warning, the IDF attacked the building, the army radio confirmed. 

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