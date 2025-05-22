IDF orders evacuation near Hezbollah target in southern Lebanon

IDF Spokesperson in Arabic, Avichay Adraee, ordered the evacuation of civilians from a building near Hezbollah targets in the village of Toul in southern Lebanon on Thursday.

After the evacuation warning, the IDF attacked the building, the army radio confirmed.

#عاجل تحذير عاجل للمتواجدين في قرية تول في جنوب لبنان وتحديدًا لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني القريبة منهتتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله الارهابيمن أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم, أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورًا… pic.twitter.com/epivtfrwX8