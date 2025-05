A fight broke out at the Knesset between security and protesters on Tuesday as mothers of soldiers called for an end to the war in Gaza.

עימותים בכנסת: אימהות לוחמים מוחות נגד המשך הלחימה בעזה@diklaaharon pic.twitter.com/KjH9VgvCfV — כאן חדשות (@kann_news) May 27, 2025

This is a developing story.