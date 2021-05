בפעם הבאה ח"ו זה עלול להיגמר במוות. חייבים להתעורר. רק החמרה בענישה והרתעה, יביאו להפסקת הטרור. הכתובת על ביתו של אריה קינג חקוקה באש, 'בקבוקי תבערה מסוגלים להרוג', הפעם זה נגמר בנס, אבל הכתובת מסוכנת ומטילה על משטרת ישראל ומערכת המשפט את האחריות לנהוג ביד קשה ולהחמיר בענישה.בפעם הבאה ח"ו זה עלול להיגמר במוות.חייבים להתעורר. רק החמרה בענישה והרתעה, יביאו להפסקת הטרור. https://t.co/gswYp8zsWh May 1, 2021

Following the incident in which Molotov cocktails were thrown at the house of Jerusalem Deputy Mayor Aryeh King on Saturday night, the head of Otzma Yehudit, Itamar Ben-Gvir tweeted, "Molotov cocktails are capable of killing. Will we only wake up if they cause casualties? Next time, it could end in death. We must wake up. Only the aggravation of punishment and deterrence will bring an end to terrorism."