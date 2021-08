Eighteen Jewish women detained at Amsterdam airport - report

A group of 18 Jewish women was detained at an airport in Amsterdam on Friday on a stopover on their way from Ukraine to the United States, KAN reported.



דיווח בהולנד: קבוצה של 18 נשים יהודיות עוכבו בנמל התעופה של אמסטרדם בעצירת ביניים בדרכן מאוקראינה לארה"ב ונדרשו לשלם קנס בגובה 3,000 דולרים בגלל הפרות הנחיות קורונה @itamargalit August 6, 2021

The women were required to pay a $3,000 fine for violating coronavirus guidelines.

