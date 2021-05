على سلطة الاحتلال ان تحترم الممتلكات الخاصة في الأرض المحتلة، ولا يمكنها مصادرتها. اما فيما يخص #الشيخ_جراح ، فإن الإخلاء القسري أمر محظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، ويمثل انتهاكا جسيما للاتفاقية.على سلطة الاحتلال ان تحترم الممتلكات الخاصة في الأرض المحتلة، ولا يمكنها مصادرتها. May 8, 2021

European Union Arabic spokesperson for the Middle East and North Africa, Luis Miguel Bueno, admonished Israel for the violence that erupted in the east Jerusalem neighborhood Sheikh Jarrah in the past few days.Miguel Bueno wrote on Twitter in Arabic that "As for Sheikh Jarrah, forced eviction is prohibited under the Fourth Geneva Convention, and is a grave violation of the convention," adding that "The occupying power," [to understand Israel] "must respect private property in the occupied land, and cannot confiscate it."Several Arab states have reacted angrily about the situation in Jerusalem, and the US has cautioned all sides to deescalate.