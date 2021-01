שוב הוכח ששיקולים אישיים ורק הם מובילים את נתניהו. אעשה הכל כדי שייבנה כוח פוליטי חזק וגדול שיוציא את ביבי מבלפור. אם האגו ילך, ביבי ילך. למשטרת ישראל לא יהיה מחר מפכ״ל קבוע, לא תמונה נציבת שב״ס ולא ימונו 36 שגרירים במדינות חשובות בגלל שנתניהו החליט לבטל את ישיבת הממשלה.שוב הוכח ששיקולים אישיים ורק הם מובילים את נתניהו.אעשה הכל כדי שייבנה כוח פוליטי חזק וגדול שיוציא את ביבי מבלפור. אם האגו ילך, ביבי ילך. January 11, 2021

The government meeting that was scheduled for tomorrow will be postponed, Israeli media reported on Monday.This effectively means that the official appointment of the chief of police - Kobi Shabtai - will not happen tomorrow as planned. In response to the news Gantz tweeted, "Once again, it has been proven that personal motives are the only thing that guide Netanyahu."