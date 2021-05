There have been no reports of injuries from the event and Israel Police have opened an investigation into the incident.

Elsewhere in Jerusalem, clashes have broken out in the Kalandiya crossing in Jerusalem, N12 reported, with Palestinian media reporting gunshots fired from Palestinians towards police.



pic.twitter.com/uOnn2n55d9 מקורות פלסטיניים פרסמו תיעוד מעימותים בין פלסטינים לכוחות הביטחון באזור מחסום קלנדיה, שנסגר מוקדם יותר באופן חריג @nurityohanan May 17, 2021

Police and a bomb squad unit was called to Jerusalem's Abu Tor neighborhood late Monday night after a makeshift explosive device was thrown towards an apartment porch in the area.