לוחם צה״ל נפצע באורח קל הלילה כתוצאה מפגיעת נתז שנגרם ככל הנראה מירי תועה מכיוון מצרים, במהלך פעילות סמוך לגבול, במרחב החטיבה המרחבית ״פארן״.

הפצוע פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. נסיבות האירוע מתוחקרות — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 27, 2021 The army is investigating the circumstances of the incident, but does not believe that the gunfire was aimed at the soldiers and suspects they were stray shots.

An IDF soldier was lightly injured by ricochets apparently caused by gunfire from Egypt, the IDF Spokesperson's unit reported Saturday. The soldier was taken to the hospital for treatment.