IDF soldier Maor Yerushalmi was found safe and healthy on Wednesday after the IDF and Israel Police launched searches after he left his base in southern Israel on Tuesday and went missing, according to Israeli media.



כוחות גדולים של צה"ל והמשטרה בחיפושים וסריקות אחר לוחם צה"ל, מאור ירושלמי, שיצא אתמול מבסיס בהל"צ בערבה, כניראה ללא נשקו, ונראה לאחרונה באיזור העיר אילת pic.twitter.com/kRW46INN2o November 10, 2021