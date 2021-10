Israeli Ambassador to the United Arab Emirates (UAE) Amir Hayek submitted his letter of credence on Monday to the Emirati foreign affairs undersecretary Khalid Belhoul, according to N12.



وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير دولة إسرائيل لدى الدولة. https://t.co/sdjK8KEf7J October 11, 2021

Hayek landed in Dubai to begin his new role on Sunday.