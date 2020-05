הצטרפות שרים לנתניהו לבית המשפט, כולל שרים האחראים לאכיפת החוק, היא חרפה לאומית שלא תשכח. זה נסיון ההפיכה האמיתי. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) May 24, 2020

Opposition leader Yair Lapid slammed the various ministers who will join Prime Minister Benjamin Netanyahu at his first court appearance at the beginning of his trial, on his official Twitter account Sunday morning."The ministers joining Netanyahu in court, even those in charge of the law enforcement, are a national disgrace. This is the real attempt at a coup."