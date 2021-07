בערב שבת פרשת וישלח, בדרך לביתו שבבית חג"י מהעבודה בקרית ארבע, עקף אותו רכב ובו מחבלים מוסלמים, שירו ורצחו אותו. ערבים השחיתו את האנדרטה לזכרו של יוסף שוק ז"ל, שנרצח בשנת 2005, תשס"ו.בערב שבת פרשת וישלח, בדרך לביתו שבבית חג"י מהעבודה בקרית ארבע, עקף אותו רכב ובו מחבלים מוסלמים, שירו ורצחו אותו. pic.twitter.com/72pRGXBHyO July 6, 2021

Shok was killed in a terrorist attack carried out by Palestinian Islamic Jihad and Fatah's Al-Aqsa Martyrs' Brigades in December, 2005, when he was shot to death while driving home south of Hebron.

Israel Police opened an investigation on Tuesday morning after a memorial for Yosef Shok, an Israeli killed in a shooting attack in 2005 near Hebron, was vandalized near Hebron.