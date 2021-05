שלא תהיינה אי הבנות, אצביע נגד הקמת ממשלה יחד עם המשותפת ומרצ בדיוק כפי שהתחייבנו לבוחר. יום נעים — עמיחי שיקלי - Amichai Chikli (@AmichaiChikli) May 6, 2021

Yamina MK Amichai Chikli declared on Thursday via Twitter: "Let there be no misunderstandings, I will vote against the formation of a government together with the Joint List and Meretz just as we pledged to the electorate." He ended with, "Good day."Number five on Yamina’s seven-person list, Chikli came out against a Naftali Bennett-Yair Lapid power-sharing coalition government on Wednesday.