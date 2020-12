סיימתי בדקות אלו ביקורת פתע בנמל התעופה בן גוריון. שמחתי לראות שהשדה הפיק את הלקחים הנדרשים ותנועת הנוסעים ומניעת ההתקהלויות מטופלים כנדרש. הנחיתי על מספר סוגיות לטיפול שעלו במהלך הביקורת, כגון הפעלת כריזה על חובת שמירת המרחק ועטיית המסכות, הוספת פקחים שיוודאו את שמירת ההנחיות — מירי רגב (@regev_miri) December 17, 2020

Transportation Minister Miri Regev held a surprise inspection at Ben-Gurion Airport on Thursday following several reports in the past few days indicating serious logistical failures regarding the arrival of Israelis returning from abroad and separating returns from red and green countries.Regev wrote that she was "glad to see that the airport had drawn the necessary conclusions and the issue of waiting lines and preventing crowded areas was dealt accordingly."