An IDF soldier reportedly shot at a Lebanese shepherd near the Lebanon-Israel border, according to a Hezbollah-affiliated journalist.



قوة "إسرائيلية" معادية تطلق الرصاص في الهواء لترهيب احد رعاة الماشية قرب "خط الانسحاب" في منطقة جبل "السدانة" جنوبي بلدة #شبعا August 22, 2021