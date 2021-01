בתחילת פברואר אפתח את כל מוסדות התרבות בת"א-יפו לכל מי שקיבל שני חיסונים.

לא נחכה לממשלה של ביבי-גנץ שלא יודעת לנהל כלום.

אצלנו זה מעשים ולא דיבורים. ככה באמת חוזרים לחיים ולא רק עוסקים במסיבות עיתונאים. — רון חולדאי (@Ron_Huldai) January 17, 2021

Tel Aviv Mayor and leader of the newly formed Israelis Party Ron Huldai announced on Sunday that cultural institutes in Tel Aviv will reopen in February.Huldai noted that only people who have received both doses of the coronavirus vaccine would be able to attend culture events in the city."We can't wait for the Netanyahu-Gantz government that is unable to manage anything."