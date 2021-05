הכלה וחזרה לשיגרה בלוד ובכלל היא שגיאה קשה. אתחול חשיבה ופעולה חייב לכלול יוזמה בלתי פוסקת מצד המדינה, כולל מבצע רחב לתפיסת הנשק הבלתי חוקי במגזר הערבי. ריבונות המדינה חייבת להיות מורגשת בערים המעורבות ובכל הארץ. — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) May 23, 2021

New Hope leader Gideon Sa'ar tweeted on Sunday that the return to routine life in Lod is a serious mistake and instead, the country must initiate a large-scale operation to seize illegal weapons in the Arab sector."The sovereignty of the state must be felt in mixed cities and throughout the country," he said.