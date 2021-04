צריך לומר בקול ברור: מנדלבליט לא מוסמך להוציא את ראש הממשלה לנבצרות. אין חוק כזה ואין חיה כזו. האיום המסוכן הזה אינו איום על נתניהו, הוא בכלל לא העניין. זה איום על הדמוקרטיה ועל העם ואם מנדלבליט יוביל בכוחנות הפיכה שלטונית הוא יפגוש כוחנות נגדית של העם שיאבק על עצמאותו וריבונותו. — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) April 27, 2021 Smotrich attacked Mandelblit and wrote he is not authorized to imprison Prime Minister Benjamin Netanyahu. "It is a threat to democracy and the people," he added.

Religious Zionist Party leader Bezalel Smotrich wrote on Tuesday night on Twitter that if Attorney-General Avichai Mandelblit "leads a coup d'état, he will meet a counterforce of the people who will fight for their independence and sovereignty."