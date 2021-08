Three rockets were shot at a US base in Iraq near its border with Kuwait, according to Roey Kais of Kan.

One of the rockets reportedly landed in Kuwaiti territory.



דיווחים בעיראק: רקטות נורו לבסיס אמריקני סמוך לגבול עם כוויית בדרום המדינה. על פי גורם ביטחוני בעיראק, שתי רקטות נחתו סמוך למעבר הגבול ג'רישאן, רקטה שלישית נחתה בצד הכווייתי @kaisos1987 August 27, 2021

This is a developing story.