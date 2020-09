British airline Virgin Atlantic will resume flights to Israel later on in September, according to Walla! News.

The move comes after the company resumed flights to Atalanta, Mumbai and New Delhi.

