Künstler malt iranische Frau, die sich aus Protest entkleidete, vor Konsulat in Mailand

Ein Wandgemälde, das die iranische Frau zeigt, die sich aus Protest entkleidete, wurde vor dem iranischen Konsulat in Mailand gemalt, teilte der Künstler am 9. November in einem Instagram-Post mit.

Der Künstler Alexsandro Palombo, der sich selbst auf Instagram als „zeitgenössischen Popkünstler und Aktivisten mit den Schwerpunkten Popkultur, Gesellschaft, Diversität, Ethik und Menschenrechte“ beschreibt, malte die Frau in Unterwäsche in den Farben und dem Design der iranischen Flagge.

Ahou Daryaei hatte sich in der vorigen Woche aus Protest ausgezogen, nachdem sie angeblich von Sicherheitskräften an ihrer Universität angegriffen worden war, weil sie ihren Hidschab nicht ordnungsgemäß trug.

Nach ihrem Protest vor dem Konsulat wurde sie laut internationalen Medienberichten von den Teheraner Sicherheitskräften wegen Verstoßes gegen die strengen Sittengesetze festgenommen.

In den sozialen Medien betitelte der Künstler Palombo das Kunstwerk mit den Worten: „Ihre Geste ist tiefgründig, ihr Opfer ist revolutionär. Ahou Daryaei lädt uns ein, die Botschaft durch ihren Körper zu verbreiten und den Schrei der Freiheit und des Mutes der iranischen Frauen weiterzutragen. Eine Warnung, sich nicht abzuwenden, gemeinsam mit ihnen zu kämpfen, um nicht zu Komplizen und Gleichgültigen zu werden.“

Die junge Frau, die sich aus Protest ausgezogen hat, nachdem sie angeblich angegriffen wurde, weil sie einen Hidschab nicht ordnungsgemäß trug. (credit: SCREENSHOT/X/ gemäß Absatz 27A des israelischen Urheberrechtsgesetzes)

Öffentliche Reaktionen

Auch andere drückten ihre Unterstützung für Daryaei aus, darunter der IDF-Account auf Farsi, der auf X/Twitter postete: „Wir sind Zeugen einer der gewaltigsten Revolutionen der Geschichte. Eine Revolution, in der Frauen nicht länger bereit sind, die Verletzung ihrer Würde und ihrer Grundrechte durch eine Handvoll Gehirngewaschener ... und Schergen des Systems schweigend hinzunehmen.“

Unterdessen behaupteten die iranischen Behörden, Daryaei leide unter „starkem mentalen Druck und einer psychischen Störung“.

Die iranische Regierungssprecherin Fatemeh Mohajerani äußerte sich zu dem Vorfall: „Wir betrachten diese Angelegenheit nicht unter sicherheitspolitischen Aspekten, sondern unter sozialen Gesichtspunkten und versuchen, die Probleme dieser Studentin als die einer gestörten Einzelperson zu behandeln.“