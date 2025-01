Elon Musk kritisiert die F-35 als „Alleskönner, der nichts richtig kann“ fordert Drohnenkriegfokus

Elon Musk kritisierte die F-35 in einem Post auf X im späten November und nannte sie „veraltet“ und „Meister von nichts“.

Meanwhile, some idiots are still building manned fighter jets like the F-35 ️ pic.twitter.com/4JX27qcxz1 — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2024

Musk wird das sogenannte Department of Government Efficiency (DOGE) leiten, eine beratende Kommission, deren Ziel die Reduzierung der US-Staatsausgaben ist.

Diese Kommentare kamen, nachdem Musk, ein aktiver Nutzer und Eigentümer von X, gesagt hatte: „In der Zwischenzeit bauen einige Idioten immer noch bemannte Kampfjets wie die F-35“, begleitet von einem Video einer synchronisierten Drohnenflotte, was zu einer Gegenreaktion einiger Nutzer führte, die mit Argumenten gegen die Wirksamkeit dieser Methode konterten.

Musk reagierte unbeirrt und griff die F-35 an, weil sie „zu viele Dinge für zu viele Leute“ sei. Er sagte, dies mache sie zu einem teuren und komplexen Alleskönner, der nichts richtig kann. Er fügte hinzu, dass „bemannte Kampfjets im Zeitalter der Drohnen ohnehin obsolet sind. Sie werden nur Piloten das Leben kosten.“

Musks Äußerungen könnten der amerikanischen Rüstungsindustrie signalisieren, dass unter der neuen Regierung die Investitionen von der F-35 im Speziellen und Kampfjets im Allgemeinen auf Drohnen und unbemannte Flugzeuge verlagert werden könnten.

Wenn das zutrifft, wäre dies eine große Veränderung der amerikanischen Luftdoktrin, die amerikanische Verbündete auf der ganzen Welt betreffen würde. Israel at War - Illustrative image of an Israeli F-35 fighter jet. (credit: Canva, OFER ZIDON/FLASH90, REUTERS/VIOLETA SANTOS MOURA)

Wie kostet die F-35?

Die F-35 kostete die USA über mehrere Jahrzehnte hinweg mehr als 2 Billionen US-Dollar, und die laufenden Modernisierungsprogramme kosten nach Angaben des US Governmental Accountability Office (USGAO) schätzungsweise 16,5 Milliarden Dollar.

Die enormen Kosten für die Wartung der F-35, 84 Milliarden Dollar über ihre gesamte Lebensdauer waren ein Faktor, der die Flugzeiten der US Air Force und der Navy um 19 % bzw. 45 % reduzierte. Dies geschah, damit beide Zweige ihre Erschwinglichkeitsziele erreichen konnten.

Tatsächlich beschrieb Forbes die Entwicklung der F-35 als eine „endlose Reihe von Verzögerungen, Kostenüberschreitungen und technischen Pannen."

Eine Analyse von National Interest aus dem Jahr 2021 zitierte eine kürzlich durchgeführte Simulation der US-Luftwaffe, bei der die F-35 „die Konkurrenz abschlachtete und für jede abgeschossene F-35 zwanzig Angreifer tötete“.

Die Analyse zitierte auch zahlreiche Piloten, die die Fähigkeiten der F-35 lobten und sagten: „Für uns ist da draußen jetzt eine ganz andere Welt.“

Die F-35 ist ein Schlüssel der Luftdoktrin der israelischen Streitkräfte und soll Gerüchten zufolge bei den israelischen Angriffen auf den Iran im Oktober eingesetzt worden sein.

Die Tarnkappenfähigkeiten des Jets sollen bei der Angriffsserie auf militärische Ziele an mehreren strategischen Standorten im Iran eine Schlüsselrolle gespielt haben.

Ob die Ansichten von Elon Musk Einfluss auf die F-35 haben werden, bleibt abzuwarten, da die Macht und der Umfang von DOGE unklar sind.