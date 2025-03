Video von 8 m langer und 200 kg schwerer Grüner Anakonda im Amazonas wird Ihnen den Atem rauben

Ein Forschungsteam unter der Leitung des Biologen Professor Freek Vonk machte im Jahr 2024 eine Entdeckung tief im Amazonas-Regenwald. Bei einem Tauchgang in den Tiefen eines abgelegenen Sees in Brasilien entdeckte das Team eine kolossale Kreatur: eine neue Art der Grünen Anakonda, die etwa acht Meter lang ist und über 200 Kilogramm wiegt. Laut El Tiempo hat die riesige Schlange die Besorgnis über die Umweltbelastungen im Amazonasgebiet neu entfacht.

„Zusammen mit 14 anderen Wissenschaftlern aus neun Ländern habe ich eine neue Schlangenart im Amazonas entdeckt. Eine riesige Schlange. Wir haben entdeckt, dass es sich bei den Grünen Anakondas eigentlich um zwei Arten handelt“, so Vonk laut einem Bericht von LadBible.

Bislang war im Amazonasgebiet nur eine einzige Art der Grünen Anakonda bekannt. Die neue Art, Eunectes akayima, unterscheidet sich genetisch um 5,5 % von der bekannten Art, so Vonk, „obwohl sie auf den ersten Blick fast identisch aussehen.“

„Um das deutlicher zu machen: Menschen und Schimpansen unterscheiden sich genetisch nur um etwa 2 Prozent voneinander“, fügte er hinzu.

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎Freek Vonk‎‏ (@‏‎freekvonk‎‏)‎‏

Die kolossale Schlange, die das Team nun gefunden hat, wird als eines der größten jemals verzeichneten Exemplare gepriesen. „Die größte Anakonda, die ich jemals gesehen habe, ist auf dem Video zu sehen, so dick wie ein Autoreifen, acht Meter lang und über 200 kg schwer – mit einem Kopf so groß wie mein Kopf. Aus tiefer Ehrfurcht und Bewunderung ein ‚Monster‘!“, rief Vonk laut LadBible aus. „Ich habe schon mal eine neue Art entdeckt, aber das war eine kleine Schlange aus Australien. Jetzt geht es um ein mythisches und legendäres Tier!“, ergänzte Vonk.

Die Entdeckung begeisterte nicht nur Herpetologen, sondern zog auch Tausende in den sozialen Medien in ihren Bann. Die Aufnahmen der Riesen-Anakonda, die Vonk mit seinen Instagram-Followern teilte, lassen die erschreckende Größe des Reptils erkennen. Das Video zeigt Vonk, wie er nur einen Atemzug von der Riesenschlange entfernt schwimmt.

Der Amazonas-Regenwald, der international als der größte Tropenwald der Welt bekannt ist und sich über neun Länder in Südamerika erstreckt, verliert seine Artenvielfalt in alarmierender Geschwindigkeit.

Vonk unterstrich die Dringlichkeit von Naturschutzbemühungen. „Mehr als ein Fünftel des Amazonasgebiets ist bereits verschwunden, das ist mehr als 30-mal die Fläche der Niederlande. Das Überleben dieser legendären Riesenschlangen ist untrennbar mit dem Schutz ihres natürlichen Lebensraums verbunden“, betonte Vonk.

Im März tauchte die Riesenschlange tot im Fluss Bonito auf. Vonk erklärte seinen Followern, dass laut Polizeibericht keine konkreten Beweise dafür gefunden worden seien, dass die Nördliche Grüne Anakonda durch menschliche Hand getötet worden sei. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Dies ist ein gesponserter Artikel. Der Artikel sollte nicht als Empfehlung betrachtet werden.