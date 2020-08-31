Which Israeli cities are 'red?'

Schools in red cities are expected to stay closed on Tuesday. The Health Ministry identified the following cities as having a high rate of infection: A'avlin
Al-Batuf
Asfiya
Beit Jinn
Beitar Illit
Daliyat al-Karmel
Ein Mahil
Immanuel
Jaat
Jadeidi-Makr
Jaljulia
Ka'abiyye-Tabbash-Hajajre
Kafr Bara
Kafr Kanna
Kafr Qasim
Lakiya
Ma’ale Iron
Nahal Sorek
Rehasim
Sha'ar HaNegev
Tiberius
Tira
Umm al-Fahm
Zamar
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Al-Batuf
Asfiya
Beit Jinn
Beitar Illit
Daliyat al-Karmel
Ein Mahil
Immanuel
Jaat
Jadeidi-Makr
Jaljulia
Ka'abiyye-Tabbash-Hajajre
Kafr Bara
Kafr Kanna
Kafr Qasim
Lakiya
Ma’ale Iron
Nahal Sorek
Rehasim
Sha'ar HaNegev
Tiberius
Tira
Umm al-Fahm
Zamar
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