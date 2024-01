¿Qué duele más: el parto o una patada en los testículos?

Entre los sexos, hay una disputa en la que hombres y mujeres rara vez parecen estar de acuerdo: ¿qué duele más, dar a luz o recibir una patada en los testículos? Sí, esta es una pregunta que concierne no solo a millones de personas en todo el mundo, sino también a investigadores que han intentado medir los niveles de dolor y llegar a una respuesta definitiva, aunque esto es casi científicamente imposible. Las mujeres nunca experimentarán el dolor de una patada en los testículos y los hombres nunca experimentarán el trabajo de parto y el parto. Añadiendo a la complejidad, el dolor es una experiencia completamente subjetiva basada en la tolerancia personal.

¿Es todavía posible determinar qué órgano reproductor causa más dolor y sufrimiento: el útero o los testículos? Tal vez incluso haya otro órgano en el cuerpo que pueda causar más dolor que estos dos. Antes de responder a las preguntas, aquí hay algunas cosas que necesitas saber sobre cada uno de estos tipos de dolor.

La mayoría espera nunca experimentar esto, pero solo el pensamiento de ello puede hacer que un hombre cruce las piernas. Cualquier golpe a los testículos es más doloroso y traumático que un golpe recibido en otra parte del cuerpo. No solo es doloroso, también puede causar náuseas y vómitos. Un golpe lo suficientemente fuerte a los testículos incluso puede llevar a un hombre a cuidados intensivos en el hospital. El dolor del golpe en la región también se sentirá en todo el abdomen, y esto se debe a que los testículos se desarrollaron originalmente allí, antes de caer al escroto poco después o después del nacimiento. Cuando esto ocurrió, los testículos se llevaron consigo un conjunto de nervios y tejidos.

¿Por qué una zona tan pequeña causa tanto dolor? Bueno, esa es una respuesta que se divide en dos partes, y en resumen, los testículos tienen la forma perfecta para infligir la mayor cantidad posible de sufrimiento a sus propietarios. En primer lugar, está el simple hecho de que los testículos son parte de tu pene. Se utilizan para el sexo y la reproducción, razón por la cual la evolución colocó muchas terminaciones nerviosas allí.

Mujer embarazada, ilustrativo (credit: PIXABAY) "A nivel más básico, sientes dolor debido a receptores y nervios", dijo el Dr. Nathan Stark, urólogo y director de la Clínica de Salud Masculina en el Hospital Metodista de Houston, a Inverse en 2018. "Y la razón, desde una perspectiva evolutiva, por la que duele tanto recibir un golpe en los testículos es porque son clave en la producción de esperma". En pocas palabras, el cuerpo necesita que esta área sea sensible porque de lo contrario no te molestaría protegerla de balas perdidas o ex parejas enojadas. Desafortunadamente, realmente vale la pena proteger esta área, porque por alguna razón es tan indefensa.

"Es casi impensable preguntarse por qué los ovarios no descienden durante el desarrollo embrionario y emergen fuera de la cavidad corporal de la mujer en un saco delgado y desprotegido", señala un artículo publicado en 2009 en la revista Evolutionary Psychology. "Debido a la exposición a daños, lesiones y variaciones de temperatura, los ovarios ubicados fuera de la cavidad corporal y desprotegidos serían una seria desventaja reproductiva. El mismo razonamiento se aplica con igual fuerza a los testículos", escribieron los autores del artículo. Y sin embargo, por varias razones, principalmente relacionadas con la necesidad de mantener una temperatura fresca en los espermatozoides hasta que "lleguen a destino", los testículos persisten en colgar fuera del cuerpo y están en peligro.

Y no tiene que ser así: los elefantes mantienen sus testículos dentro del cuerpo, junto a los riñones. Pero en los humanos, no solo decidimos dejarlos colgando afuera, sino que también nos volvimos bípedos, lo que hace que su posición sea aún más precaria. En resumen, tenemos un órgano naturalmente sensible, ubicado en una delgada bolsa fuera del cuerpo y "protegido", como máximo, por ropa interior. Advertisement

Entonces sí, que te den una patada en los testículos es una de las cosas más dolorosas que un hombre puede experimentar. En el mejor de los casos, te sentirás mejor aproximadamente una hora después y en el peor de los casos te encontrarás siendo llevado al hospital retorciéndote de dolor. ¿Es equivalente a dar a luz? Vamos a hablar de eso.

Parece tonto tratar de explicar por qué duele dar a luz: es un proceso diseñado para sacar a una persona de otra a través de una abertura cuyo ancho básico es un poco más de 3 pulgadas. ¿Cómo puede no doler?

Lo que es extraño es que no todas las criaturas vivas sufren así al nacer. Los humanos tardan, en promedio, nueve horas en dar a luz a su primer hijo, más de una jornada laboral y 30 veces más que un caballo. Incluso en comparación con nuestros parientes más cercanos en el reino animal, los grandes simios, nuestras contracciones son extremadamente dolorosas y complejas. Los humanos son la única criatura viva que necesita ayuda para dar a luz, y a pesar de toda nuestra tecnología moderna e higiene, todavía sufrimos tasas de muerte materna e infantil mucho más altas que nuestras contrapartes en la naturaleza.

"Tenemos los embarazos más largos (entre los primates), tenemos los bebés más grandes con los cerebros más grandes", dijo Holly Dunsworth, una bioantropóloga de la Universidad de Rhode Island, a la revista Discover en 2022. Las caderas humanas no pueden ser mucho más anchas de lo que son sin afectar nuestra capacidad para caminar y permitir partos más fáciles, pero no es necesario. En este caso, la evolución es un poco perezosa: "Siempre me preguntan: 'Entonces, ¿por qué la pelvis no se expande para hacer el parto más fácil?' Y mi respuesta siempre es: 'Porque de todos modos funciona bien. Esto lo demuestran más de siete mil millones de personas en el planeta'", explicó Dunsworth durante una presentación sobre su trabajo.

¿El resultado? Horas y horas de doloroso trabajo de parto y parto, durante el cual tus músculos se contraerán incontrolablemente, tu cuello uterino y vagina se estirarán hasta el límite, tus huesos serán empujados para hacer espacio para un bebé en movimiento, y existe una posibilidad real de que termines desgarrando un agujero desde tu vagina hasta tu ano. La contracción del músculo uterino destinado a dirigir al feto hacia el canal de parto puede ser insoportablemente dolorosa, como muchas madres pueden atestiguar.

Lo que destaca otra parte importante de la experiencia es el aspecto psicológico. Recibir un golpe en los testículos no es agradable, pero tampoco dura horas o incluso días seguidos, empeorando progresivamente con el tiempo, agotando el cuerpo y la mente, y sinceramente, burlándose de ti durante nueve meses antes.

Casi dos tercios de las mujeres en los Estados Unidos reportan un miedo patológico al parto: es tan común que tiene un nombre: tokofobia, y con razón, ya que aproximadamente 33 de cada 100,000 embarazos, las mujeres mueren durante el parto (y no, ese número no disminuye a lo largo de los años).

Incluso después del parto, el dolor no termina allí. Incluso si no te desgarraste la vagina y no necesitas puntos en una de las zonas más sensibles del cuerpo humano, aún se está recuperando del parto y se debe esperar dolor después de este. Las contracciones pueden continuar incluso después del parto y esto es para evitar que mueras por una pérdida extrema de sangre y devolver el útero a su estado normal. De una forma u otra, parece que este dolor nunca terminará.

El problema con el dolor, como ya hemos mencionado, es que es subjetivo: lo que es tortura para una persona puede cosquillear a otra persona. Aunque parezca que hay razones para coronar al parto como el ganador en la escala del dolor, hay ejemplos de madres con tantos hijos que muchos (bueno, hombres) pueden concluir de ellos que "si el parto fuera tan doloroso, no habría forma de que una mujer esté dispuesta a pasar por eso tantas veces".

Muchos pueden decir que entre recibir un golpe en los testículos y dar a luz, la respuesta es un empate, pero están dispuestos a jurar que hay una experiencia que duele más que cualquier otra cosa: los cálculos renales, y ambos sexos pueden experimentar y testificar este dolor.

Los cálculos renales son casi lo que suenan: masas duras y parecidas a piedras que se forman en los riñones y son causadas por la acumulación de materiales de desecho en la sangre.

"Cuando las piedras se quedan en el riñón, generalmente no causan dolor porque no bloquean nada", dijo el urólogo John Smith de la Universidad de Utah. "No te molestan, pero cuando comienzan a bloquear el flujo de orina y entran en el uréter, el tubo pequeño, tu cuerpo intenta deshacerse de ellas mediante movimientos peristálticos, un movimiento ondulante de los músculos que hace que diferentes sustancias sean empujadas a través de los tubos del cuerpo, al igual que mueve los alimentos a través de tus intestinos", explicó. Entonces comienza el dolor: si la piedra es lo suficientemente grande, puede bloquear el uréter y hacer que el riñón se hinche y el uréter se contraiga.

Si te estás preguntando si una piedra en el riñón puede ser realmente más dolorosa que dar a luz a otra persona - bueno, solo pregunta a aquellos que lo saben. Muchas mujeres admitirán que su experiencia con las piedras en el riñón es peor y más dolorosa que el parto, o como recuerda un usuario de Reddit: "Le dije a alguien que tenía miedo de tener piedras en el riñón y ella respondió: 'Espero que no sean piedras porque tengo 4 hijos, los 4 nacimientos fueron naturales, el tercero duró más de 24 horas, y preferiría dar a luz a todos nuevamente que pasar por una situación de piedra en el riñón''. La investigación revisada por expertos también da testimonio de esto.

Los hombres también están de acuerdo en comparar las piedras en el riñón con un golpe en los testículos: "He tenido piedras en el riñón", escribió un usuario, "Si tuviera la opción, esperaría en fila para recibir un buen golpe en los testículos con una mirada feliz en mis ojos y nunca lo volvería a pasar".