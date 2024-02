Athos Salome de Divinópolis, Brasil, conocido como el "Nostradamus de hoy en día", afirma tener la capacidad de ver el futuro y advierte sobre una cascada de desastres naturales que causarán estragos en todo el mundo este año. Desde terremotos hasta inundaciones, se espera que el 2024 sea un año de desastres naturales sin precedentes.

Sin embargo, hay esperanza: Nostradamus sugiere que hay una manera de cambiar este camino de destrucción y sobrevivir. Salome afirma que muchas de sus predicciones ya se han cumplido. Él asegura haber previsto la muerte de la Reina Isabel II, la pandemia del coronavirus, la invasión Rusa a Ucrania y la transferencia de propiedad de Twitter a Elon Musk. Sin embargo, reconoce que algunos eventos mundiales han evadido sus habilidades sobrenaturales. En sus últimas revelaciones compartidas con el DailyStar, Salome advierte sobre inundaciones y terremotos en los próximos meses.

Sin embargo, él enfatiza que sus visiones no están destinadas a difundir pánico, ni están escritas en piedra. A pesar de las predicciones de muerte y destrucción a escala global, él cree que se pueden tomar medidas para prevenir gran parte de la catástrofe. "No busco infundir miedo en la sociedad. Espero que los eventos negativos predichos no se materialicen. Mis advertencias tienen la intención de motivarnos a unirnos y priorizar nuestro bienestar", afirma Salome. Añade: "También quiero enfatizar la importancia de implementar políticas, construir infraestructuras y aumentar la conciencia global. A través de la gestión y la cooperación ciudadana, podemos evitar por completo estos desafíos".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Athos Salomé (@athos_salome)

Entonces, ¿qué se espera exactamente de nosotros en los próximos meses?

Según el "Nostradamus moderno", se espera un aumento en la actividad volcánica y sísmica en el Anillo de Fuego que rodea el Océano Pacífico, especialmente en la isla Indonesia de Java y la franja costera que se extiende desde el norte de California, EE.UU., hasta el sur de Columbia Británica, Canadá. Él predice que estas regiones enfrentarán fuerzas implacables de la naturaleza. Salome también percibe un aumento en la intensidad de huracanes y ciclones en el sudeste asiático, incluyendo Filipinas y Tailandia.

Además, identifica áreas con alto riesgo de tormentas, como el Golfo de México y Florida en Estados Unidos, enfatizando la importancia de estar bien preparados para enfrentar estas tendencias emergentes. Sobre Nueva York: ''Debe prepararse para garantizar un futuro en el que la tierra no quede completamente engullida por el agua'' (credit: SHUTTERSTOCK)

Las predicciones de Salomé señalan que las fuertes lluvias representan una amenaza de inundaciones en Brasil, la cuenca del río Ganges en India y el delta del río Mekong en Vietnam. Recomienda que se prioricen las medidas de prevención de inundaciones en estas áreas. Advertisement

Mirando hacia el futuro, Salomé advierte a Ámsterdam en los Países Bajos, Nueva York en Estados Unidos y Tokio en Japón que se preparen para asegurar un futuro en el que la tierra no sea completamente engullida por el agua. A pesar de la multitud de desastres que afectan a Israel, al menos parece que los desastres naturales no se encuentran entre ellos.

Salomé dijo anteriormente: "Mis poderes han sido científicamente comprobados. Hace unos meses, mis predicciones fueron analizadas y se demostró que no tengo trucos. Incluso a los 12 años, me di cuenta de que era diferente a los demás, con una sensibilidad elevada para percibir y comunicar eventos más allá de mi control. A veces dudaba de mí mismo, pensando que las cosas que visualizaba no sucederían realmente, pero se materializaron poco después".

Salomé afirma que recibió sus poderes de Dios y cree que todos los seres humanos fueron creados a imagen suya, convirtiéndonos en semidioses. "Creo que fui elegido para ayudar a las personas en este mundo", añadió. "Recibí un don profético".