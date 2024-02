Muchos barcos y aviones han desaparecido sin dejar rastro dentro del infame y mítico Triángulo de las Bermudas, un área delimitada por Miami, Bermudas y Puerto Rico. Lo que ha causado estas desapariciones sigue siendo un misterio, pero otro misterio es qué hay detrás de la repentina disminución en los informes de desapariciones.

A finales del siglo XX, solíamos escuchar repetidamente sobre el misterio del Triángulo de las Bermudas, un área en el Océano Atlántico que históricamente ha sido conocida por devorar barcos y aviones como si fueran bocadillos.

Pero en los últimos años, han surgido nuevas preguntas, en primer lugar, ¿Qué pasó con el misterio del Triángulo de las Bermudas? ¿Qué hay detrás de la repentina disminución del interés en lo que está sucediendo allí? ¿Acaso las desapariciones se detuvieron de repente? Bueno, tal vez tenga que ver con el hecho de que el "misterio" ha sido resuelto una y otra vez y que en primer lugar no había ningún misterio. Pero para aquellos que necesitan un poco de misterio para animar las cosas, volvamos al principio.

El interés en el área que se extiende sobre una superficie de 1.5 millones de kilómetros cuadrados en las aguas del océano se puede atribuir a un artículo publicado en 1968 sobre el "Vuelo 19". El 5 de diciembre de 1945, cinco bombarderos torpederos estadounidenses desaparecieron sobre el Triángulo de las Bermudas, en condiciones meteorológicas normales y bajo el control de varios pilotos experimentados, así como de pilotos inexpertos en entrenamiento.

Alrededor de las 4 p.m., se pasó un mensaje de radio entre un aprendiz y su instructor, diciendo que no estaban seguros de su posición y que la brújula del avión estaba fuera de servicio. Poco después, los aviones se perdieron en algún lugar al este de Florida y nunca se volvieron a ver. El desastre se intensificó cuando un avión de rescate, enviado para buscar al vuelo perdido, también se perdió. El destino de los 14 miembros de la tripulación de los bombarderos y los 13 miembros de la tripulación del avión de rescate sigue siendo desconocido hasta el día de hoy. Asientos de avión. (credit: Wikimedia Commons)

Tan intrigante como era el artículo, los aviones desaparecen todo el tiempo por todo tipo de razones. En este caso, los investigadores de la Marina teorizaron que después de perder la dirección, es probable que la tripulación se viera obligada a realizar un aterrizaje de emergencia en aguas agitadas y se estrellara.

"Es también posible que una inesperada variación de las condiciones climáticas interviniera", escribieron en el informe, "aunque no hay evidencia de tormentas inusuales en la zona en ese momento".

Se cree que sus aviones se quedaron sin combustible, mientras que el avión de rescate explotó en el aire debido a una falla técnica.

Sin embargo, algo acerca de la idea de una zona donde las cosas se pierden llamó la atención, y los hundimientos de barcos y aviones que desaparecieron fueron atribuidos a la zona a lo largo de los años. También se atribuyeron retrospectivamente los hundimientos ocurridos antes de 1945 al Triángulo en retrospectiva, incluida la pérdida del barco de carga USS Cyclops, que desapareció con 366 personas a bordo en su camino de regreso de Brasil en 1918.

Tras los accidentes, que según algunas afirmaciones resultaron en alrededor de mil muertes, se propagaron rumores que afirmaban que hay una fuerza misteriosa en la zona que causa la desaparición de embarcaciones y aviones que la atraviesan. Entre las explicaciones pseudocientíficas ofrecidas para el llamado "misterio" del Triángulo de las Bermudas se encontraban un campo magnético desconocido que atrae los metales hacia el mar, extraterrestres que residen en la zona o distorsiones temporales simuladas.

Pero la Guardia Costera de los Estados Unidos compiló un documento con varias posibles explicaciones racionales para la desaparición de barcos y aviones en el área.

"La mayoría de las desapariciones pueden atribuirse a las características ambientales únicas de la zona", escribieron. "En primer lugar, el 'Triángulo del Diablo' es uno de los dos lugares en la Tierra donde una brújula magnética apunta hacia el verdadero norte geográfico, cuando normalmente apunta hacia el norte magnético. La diferencia entre los dos se conoce como variación de la brújula. La diferencia entre ellos varía hasta 20 grados cuando una persona orbita la Tierra. Si el cambio o el error de esta brújula no se compensa y calcula, un navegante puede encontrarse lejos de la ruta originalmente planeada y en graves problemas".

Señalaron que hay otra área conocida como el "Mar del Diablo" por los pescadores, justo frente a la costa este de Japón, donde existe el mismo problema.

"Otro factor ambiental es la naturaleza de la Corriente del Golfo", continuaron. "Es extremadamente rápida e impetuosa y puede borrar rápidamente cualquier evidencia de un desastre que haya ocurrido", convirtiendo rápidamente la trágica pérdida de un barco en un misterio que tal vez nunca se resuelva. "El clima impredecible del Caribe y el Atlántico también juega su papel: las tormentas locales repentinas y las aguas agitadas a menudo se convierten en una fuente de desastre para pilotos y marineros".

Entonces, ¿Cuál es la verdad sobre el famoso Triángulo de las Bermudas?

Todo lo anterior es irrelevante ya que no se puede discutir con los números, y resulta que estadísticamente no hay más accidentes en el Triángulo de las Bermudas en comparación con otras áreas en los océanos y mares. De hecho, un estudio que examinó las aguas más peligrosas para los barcos al documentar accidentes e incidentes no incluyó el Triángulo de las Bermudas en su lista de los 10 lugares más peligrosos.

De hecho, el lugar donde más barcos se hunden es el Triángulo de Coral, un área de arrecifes de coral con forma de triángulo, ubicado en el borde occidental de las aguas del océano Pacífico, alrededor de parte de las islas del sudeste asiático. El área de esta zona marítima es de aproximadamente 6 millones de kilómetros cuadrados, y se encuentra entre los países incluidos en esta área, que son Indonesia, Malasia, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Islas Salomón y Timor Oriental.

Al mismo tiempo, un documental británico de Channel 4 que examinó incidentes alrededor del Triángulo de las Bermudas afirmó que "un gran número de barcos que supuestamente se hundieron en la zona, en realidad no se hundieron allí", y la Guardia Costera de Estados Unidos también está de acuerdo. En su sitio web oficial, se afirma que "la Guardia Costera no considera el Triángulo de las Bermudas como una zona geográfica peligrosa para barcos o aviones. En un examen de todas las herramientas que se perdieron a lo largo de los años, no se encontraron pruebas de que las razones fueran otras que no fueran físicas. No hubo factores inusuales involucrados".

La creencia de que hay más ahogamientos y accidentes en la zona probablemente proviene de los medios de comunicación (y entusiastas de las teorías conspirativas) que se enfocaron y reportaron cada ahogamiento que ocurrió en la zona, debido al interés en torno al Triángulo de las Bermudas, lo cual fortaleció el "misterio". En realidad, no hay más accidentes en esta área que en otras áreas por donde pasan barcos y aviones. Teniendo en cuenta que esta zona es una de las rutas de navegación más transitadas del mundo, la cantidad relativa de pérdidas no es mayor que en cualquier otro lugar.

Además, el número de desapariciones se infla debido a investigaciones descuidadas, como en casos donde la desaparición de un barco fue reportada en la prensa, pero su hallazgo y retorno al puerto no fue reportado.

Entonces, ¿por qué de repente hay menos preocupación sobre el Triángulo de las Bermudas y ya no se informa sobre las desapariciones de barcos o aviones que realmente ocurren allí?

Los investigadores dicen que esto probablemente ha sucedido debido a la cantidad de espectáculos, documentales y artículos sobre el misterio que se han producido en las últimas décadas. Se estima que la mayoría de la gente ya sabe que el "Misterio del Triángulo de las Bermudas" no es realmente algo real y que la cantidad de vuelos que desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas es la misma que en cualquier otro lugar del mundo.