"Hamas arrancó mi ropa, amenazó con disparar": historia de rehén de Gaza

Los rehenes liberados de Gaza, los hermanos Itai y Mia Regev, hablaron con una delegación de embajadores de la ONU el miércoles, dirigida por el Embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan.

Los hermanos Regev le contaron a los embajadores su historia personal, desde el momento del secuestro en Gaza hasta los más de 50 días que estuvieron en Gaza. Los dos estaban acompañados por su padre, Ilan.

Mia Regev detalló la crueldad hacia ella por parte de los terroristas de Hamas. La maltrataron golpeando su pierna herida, se rieron y se burlaron de ella, dijo.

"Arrancaron mi ropa. Me quitaron mi identidad y mi nombre. El terrorista que me vigilaba me decía todos los días que si el ejército venía a rescatarme, me dispararía de inmediato y no moriría solo", dijo. "Es su responsabilidad traer a todos los rehenes a casa ahora. Su tiempo se está acabando".

Declaraciones de Gilad Erdan

Erdan le dijo a los hermanos Regev: "Ustedes son verdaderos héroes, su valentía y su fuerza nos conmueven a todos. Les saludo." Itai y Mia Regev conversan con embajadores de la ONU sobre su cautiverio en Gaza (credit: Via Maariv)

Durante la conversación con otros embajadores, Erdan dijo: "Pedir un alto el fuego significa mantener a Hamas en el poder, y como ya han dicho, llevarán a cabo esta masacre una y otra vez en cuanto puedan. Su objetivo es usar el terror contra nosotros y hacernos salir del país por miedo. Un alto el fuego es inaceptable, y esta semana, durante su visita a la frontera de Gaza y la frontera norte donde la ONU desempeña un papel importante", continuó, "espero que comprendan por qué no podemos seguir viviendo con estas amenazas y por qué estamos tan decididos a destruirlos".