Estudio cuestiona ideas comunes sobre las diferencias generacionales

Los clichés sobre el comportamiento de aquellos nacidos en diferentes décadas causan tensión y malentendidos entre las personas. Se dice que los baby boomers tienen una visión del mundo excesivamente orientada al rendimiento; que los de la Generación X son autosuficientes, autodirigidos e individualistas; los de la Generación Y pasan todo su tiempo frente a pantallas digitales; los de la Generación Z ponen más énfasis en encontrar el trabajo de sus sueños; y los Millennials mimados no les gusta trabajar duro, tienden a posponer el matrimonio y viven más tiempo con sus padres.

Para aquellos que buscan entender las diferencias, hay toneladas de libros y guías disponibles, todos ellos con el objetivo de explicar exactamente qué es lo que hace que una generación en particular funcione. El profesor de sociología Martin Schröder de la Universidad de Saarland en Alemania investigó los mitos y hechos. "Un editor me ofreció un lucrativo contrato editorial si podía demostrar que los Millennials son diferentes a las generaciones anteriores", recordó. Así que se dedicó a analizar cientos de miles de conjuntos de datos que abarcan cuatro décadas. Acaba de publicar sus hallazgos en el Journal of Business and Psychology bajo el título "La motivación laboral no es generacional, sino que depende de la edad y el período".

Las siete generaciones activas desde principios del siglo XX son: la Generación del Mayor (nacidos entre 1901-1924); la Generación Silenciosa (nacidos entre 1925-1945); los Baby Boomers (nacidos entre 1946-1964); la Generación X (nacidos entre 1965-1980); los Millennials o Generación Y (nacidos entre 1981-1998); la Generación Z (nacidos entre 1999-2016); y la Generación Alpha (nacidos en 2013 en adelante).

Debido a que se ha escrito mucho sobre el tema y con qué regularidad surge el tema de discusión, los resultados fueron sorprendentes: "No pude encontrar nada que sugiriera que las actitudes hacia el trabajo y la carrera realmente estén relacionadas con el año en que alguien nació. La imagen de los Millennials con su semana de trabajo de 20 horas sentados en la playa de Bali programando "cosas para la web" o haciendo "algo con los medios" es, en el mejor de los casos, simplemente un cliché", dijo Schröder.

"Y luego está la idea de que los Boomers estaban al borde del agotamiento en sus mediados de los cincuenta, pero hicieron que el país (y ellos) se hicieran ricos gracias a trabajar 70 horas a la semana durante décadas mientras su vida familiar quedaba en ruinas".

Continuó: "Por supuesto, como con todos los clichés, hay algo de verdad en ellos, pero cuando analizas más de cerca, las diferencias entre las generaciones no son realmente tan grandes. Lo que resulta importante es en qué etapa de la vida se encuentran las personas cuando se les pregunta sobre su ética de trabajo o su actitud hacia el trabajo", insistió el sociólogo alemán. "La hipótesis generacional establece que las actitudes expresadas por los individuos están fuertemente influenciadas por su año de nacimiento en lugar de por su edad o por el año o período histórico en el que se realizaron las encuestas". Advertisement

Sin embargo, si se tienen en cuenta los últimos dos efectos, conocidos respectivamente como "efectos de la edad" y "efectos del periodo", los "efectos generacionales" se vuelven casi insignificantes.

Por ejemplo, si una persona de 60 años se queja de un aprendiz de 15 años que no está realmente interesado en hacer turnos nocturnos y trabajar los fines de semana para ganar más y ascender en su carrera.

"Resulta que esto no es realmente un problema generacional. Lo que descubrimos es que todos nosotros pensamos y actuamos de manera diferente a como lo hacíamos hace 30 años", dijo Schröder. "No es nuestra afiliación a una generación en particular lo que explica nuestro pensamiento, sino más bien en qué fase de nuestra vida estamos cuando nos preguntan sobre nuestra actitud hacia el trabajo. Hoy en día, cada uno de nosotros piensa de manera diferente sobre el mundo que hace algunos años, y eso es tan cierto para el joven de 15 años como para alguien que ahora tiene 60. Si le preguntas a diferentes generaciones al mismo tiempo qué piensan sobre el trabajo, descubrirás que sus respuestas son esencialmente las mismas". En otras palabras, el trabajo ya no es tan importante para nosotros hoy en día como lo era para la sociedad hace 50 años, y eso es cierto sin importar si tenemos 15 o 50 años.

Schröder utilizó datos de casi 600,000 individuos de la Encuesta de Valores Integrados que encuestó a personas en 113 países entre 1981 y 2022 para determinar sus actitudes y valores con respecto al trabajo y la carrera.

Además de examinar la motivación laboral, también explotó esta enorme cantidad de datos para comprender mejor la importancia subjetiva de otros factores, como el tiempo de ocio, las buenas horas de trabajo, las oportunidades para mostrar iniciativa, las vacaciones generosas, la sensación de poder lograr algo, tener un trabajo responsable, tener un trabajo interesante, tener un trabajo que se ajuste bien a las propias habilidades, tener personas agradables con las que trabajar y tener la oportunidad de conocer personas agradables en el trabajo. Su hallazgo clave fue que la cohorte generacional a la que pertenecía el encuestado prácticamente no tenía efecto en las respuestas dadas.

Por qué las suposiciones sobre las diferencias generacionales prevalecen en el lugar de trabajo

Sugirió tres razones por las que el mito generacional es tan persistente en el lugar de trabajo. "Primero, los jóvenes siempre han sido menos dispuestos a trabajar que las personas de mediana edad, y todos nosotros, sin importar nuestra edad o año de nacimiento, ahora vemos el trabajo remunerado como menos importante de lo que era en el pasado. Al confundir estos efectos de edad y período con los efectos generacionales, estamos viendo generaciones donde en realidad no las hay", dijo Schröder.

La segunda razón por la que queremos creer en las generaciones parece ser el "generacionalismo" – un nuevo -ismo que ofrece una manera demasiado simplificada de explicar el mundo. Nuestro cerebro adora poner a las personas en categorías porque nos permite ver a nuestro grupo social como mejor que otro, y esto nos hace sentir bien con nosotros mismos. Pero pensar en 'ismos' es peligroso y, al igual que el sexismo y el racismo, a menudo es ilegal.

"Si no tenemos cuidado, terminamos utilizando generalizaciones no respaldadas que no tienen fundamento en la realidad", continuó diciendo. Parece que el impulso casi irresistible de categorizar y, si no tenemos cuidado, de estereotipar y discriminar en base a características innatas como el color de piel o el género también se aplica a otra característica innata, es decir, el año de nacimiento".

La tercera razón que dio para tender a asumir efectos generacionales donde realmente no los hay es que, para algunas personas, esta afirmación es la base de su sustento, dijo. "Hablando sin rodeos, los 'investigadores juveniles' y los 'gurús generacionales' tienen que ignorar hallazgos científicos que contradicen su modelo de negocio porque su ingreso depende de continuar vendiendo sesiones de entrenamiento, libros y series de conferencias 'adaptadas generacionalmente' – todo ello ofrece consejos y orientación sobre lo que en última instancia es un mito disfrazado de hecho".