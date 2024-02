En su primera entrevista con un medio de noticias occidental desde su elección en el gobierno israelí en diciembre de 2022, el ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir, criticó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el domingo, diciéndole a Dov Leiber de The Wall Street Journal que "en lugar de respaldarnos por completo, Biden está ocupado con ayuda humanitaria y combustible (para Gaza), que va a Hamas. Si Trump estuviera en el poder, la conducta de Estados Unidos sería completamente diferente".

El Ministro sin cartera y presidente de la Unidad Nacional, Benny Gantz, el líder de la oposición y presidente del partido centrista Yesh Atid, Yair Lapid, la presidenta del Partido Laborista, Merav Michaeli, y otros condenaron de inmediato el comentario de Ben-Gvir.

"Está bien no estar de acuerdo, incluso con nuestro aliado más grande e importante, pero debemos actuar en los foros relevantes y no a través de comentarios irresponsables en los medios que perjudican las relaciones estratégicas de Israel, la seguridad nacional y el esfuerzo de guerra en este momento", escribió Gantz en X (formalmente conocido como Twitter).

"El primer ministro necesita reprender al ministro de seguridad nacional, quien en lugar de ocuparse de los problemas de seguridad interna, está causando un enorme daño a las relaciones exteriores de Israel", agregó Gantz.

Lapid dijo en un comunicado: "La entrevista de Ben-Gvir con The Wall Street Journal es un golpe directo al estatus internacional de Israel, un golpe directo al esfuerzo de guerra, es perjudicial para la seguridad israelí y principalmente demuestra que no entiende nada sobre relaciones exteriores. Instaría al primer ministro a controlarlo, pero Netanyahu no tiene control sobre los extremistas en su gobierno". Ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir (credit: REUVEN CASTRO)

¿Ben Gvir debería ser despedido?

Michaeli instó a Netanyahu a despedir a Ben-Gvir.

"La intervención descarada y deliberada del ministro Ben-Gvir en la campaña electoral estadounidense es un golpe estratégico grave", escribió Michaeli en X. "Si Netanyahu no despide a Ben-Gvir, es como respaldar sin reservas sus declaraciones. Nadie en ningún lugar creerá que un ministro del gobierno se atrevería a hacer declaraciones tan perjudiciales e incluso ingratos sin el respaldo del primer ministro de Israel".

En un aparente intento de contrarrestar a Ben-Gvir, el presidente de Shas y miembro del gabinete de guerra MK Aryeh Deri escribió en X: "Gracias, presidente de los Estados Unidos Joe Biden. El pueblo de Israel te recordará siempre por estar junto a Israel en algunos de nuestros momentos más difíciles. Tú y América son reinos de bondad. Incluso entre amigos y aliados, hay diferencias de opinión. Estás dispuesto a pagar un precio personal y político para ayudarnos, y por eso siempre estaremos agradecidos. Que Dios te proteja a ti y a América".

El primer ministro Benjamin Netanyahu respondió unas horas después en la apertura de la reunión del gobierno del domingo. "Israel es un estado soberano. Apreciamos enormemente el apoyo que hemos recibido de la administración Biden desde el estallido de la guerra: en armamento, en instituciones internacionales, en el envío de fuerzas a la región y más. Esto no significa que no haya desacuerdos entre nosotros, pero hasta el día de hoy hemos logrado superarlos con decisiones firmes y equilibradas", dijo Netanyahu.

"Me gustaría decirte algo, basado en mi propia experiencia: Hay quienes dicen 'Sí' a todo, incluso cuando se debe decir 'No'. Mientras son aplaudidos por la comunidad internacional, ponen en peligro nuestra seguridad nacional. Y hay quienes dicen 'No' a todo. Mientras son aplaudidos en casa, también ponen en peligro intereses vitales. Me gustaría decirte algo desde mi experiencia: La sabiduría consiste en saber cómo navegar: decir 'Sí' cuando es posible y decir 'No' cuando es necesario", dijo el primer ministro.

"No necesito ninguna ayuda para navegar nuestras relaciones con Estados Unidos y la comunidad internacional, al tiempo que defiendo firmemente nuestros intereses nacionales. Gracias a Dios, llevo años haciendo esto", agregó Netanyahu, concluyendo que "como un estado soberano que lucha por su existencia y su futuro, tomamos nuestras propias decisiones, incluso en aquellos casos en los que no hay acuerdo con nuestros amigos estadounidenses".

El breve perfil de Ben-Gvir en el WSJ, que solo incluía unas pocas declaraciones de Ben-Gvir junto con dos retratos tomados por la fotógrafa jordano-estadounidense Tanya Habjouqa, se centró en el poder político que el político antes marginal ha acumulado desde que fue llevado al ámbito principal durante la campaña de un año de Netanyahu para regresar al cargo de primer ministro después de su destitución en 2021.

El artículo del periódico estableció una conexión entre el rechazo de Ben-Gvir la semana pasada de un posible acuerdo de rehenes que implicaría la liberación significativa de prisioneros palestinos, y el anuncio del primer ministro más tarde ese día de que él también se opondría a dicho acuerdo. "Hay señales de que Ben-Gvir tiene una influencia creciente en el debate", escribió el autor, "y Netanyahu lo necesita cada vez más".

"Si Dios quiere, llegaré lejos", dijo Ben-Gvir al periódico.

El artículo prestó especial atención a la defensa de Ben-Gvir de un retorno de los asentamientos judíos en Gaza, que albergaba varias comunidades israelíes hasta su desmantelamiento en 2005 como parte del desenganche de Israel de la Franja.

El ministro le dijo al WSJ que apoya el fomento de la "reubicación voluntaria" de los palestinos fuera de la Franja, una fraseología que, como señala el Journal, algunos interpretan como un llamado encubierto a la expulsión y que, en palabras de un funcionario israelí citado en el artículo, causa "dolores de cabeza" a Netanyahu.

"Cuando Ben-Gvir abre la boca, crea una reacción adversa que dificulta nuestra lucha y el regreso de los rehenes", dijo un funcionario de la oposición al WSJ.